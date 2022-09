Tennis, i record di Federer: tutti i numeri di una carriera da sogno

Federer si ritira: fotostoria di un campione infinito















































































































































Roger Federer si ritira lasciandosi alle spalle una carriera straordinaria, fatta di vittorie leggendarie, immagini indelebili, ma anche numeri da capogiro, che da soli possono raccontare una fetta importante di ciò che ha rappresentato il fuoriclasse svizzero per la storia del tennis. Federer è il giocatore con più partite giocate (429, il solo oltre le 400) e più partite vinte (369) nei tornei del Grande Slam in Era Open e, sebbene Nadal e Djokovic lo superino per titoli conquistati, ci sono molti altri record che testimoniano il valore e la longevità del ragazzo di Basilea.