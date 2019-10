Tennis: Gaudenzi nuovo presidente ATP

TENNIS

Il tennis mondiale parla sempre più italiano. Andrea Gaudenzi, e' il nuovo presidente dell'ATP. L'ex tennista, arrivato ad essere n.18 del ranking, è stato scelto all'unanimità dal Board dei direttori dell'associazione che riunisce i giocatori professionisti di tutto il mondo. Entrerà in carica dal primo gennaio 2020 per un mandato di quattro anni. "E' un onore - ha detto Gaudenzi - Non vedo l'ora di impegnarmi per guidare il futuro del circuito e rendere sempre più forte il successo e la popolarità di questo sport, in una delle epoche più straordinarie nella storia del tennis maschile".



Gaudenzi ha vinto tre titoli in carriera e si è ritirato nel 2003. "Congratulazioni ad Andrea Gaudenzi. Sono certa che la collaborazione con lui e con ATP sarà estremamente positiva, come, d'altronde, lo è stata con il suo predecessore Kris Kermode, che ringrazio sinceramente per il lavoro svolto - ha commentato la sindaca di Torino, Chiara Appendino - Il tennis italiano - scrive Appendino su Facebook - sta vivendo un periodo davvero favorevole, sia a livello di risultati sportivi, sia a livello organizzativo, visto che sarà proprio la città di Torino ad ospitare le Finals dal 2021 a 2025".