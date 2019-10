Tennis, Federer sarà a Tokyo 2020 per l'oro nel singolare

Ora è ufficiale. Roger Federer ha annunciato che parteciperà all'Olimpiade di Tokyo 2020 per vincere la medaglia d'oro nel singolare, unico titolo importante che manca alla sua straordinaria carriera. "Ne ho parlato con il mio team per diverse settimane, anche mesi, su ciò che dovevo fare nell'estate 2020, tra Wimbledon e gli US Open. Alla fine, il mio cuore ha deciso di giocare alle Olimpiadi di nuovo ", ha detto il tennista svizzero a Parigi.