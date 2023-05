Tennis, ecco il fenomeno Santonocito. Su Instagram

TENNIS

Ex promessa della terra rossa, ha milioni di follower come Federer, Nadal e Djokovic. La sua incredibile storia

© instagram Federer, Nadal, Djokovic e… Edoardo Santonocito. Sarà difficile da credere, eppure su Instagram – se si parla di tennis maschile – soltanto i tre fenomeni che hanno stravolto record e statistiche del gioco hanno più follower di lui. Eppure Edoardo, classe 1992, non è un campione. Ci ha provato, sì, a diventare un professionista, allenandosi nel circolo di Genova stretto tra le case dell’elegante zona residenziale di Castelletto, ma non è andata bene. Anche per problemi personali di cui ha avuto il coraggio di parlare in un’intervista ai giornalisti Federico Ferrero (storica voce del tennis di Eurosport) e Federico Mariani nel format su YouTube GonzoTennis.

https://youtu.be/tUq6HCQp8oU



Paradossalmente, Santonocito – che conta oltre tre milioni di follower su Instagram – era tutto fuorché un ragazzo interessato al mondo virtuale. "Anzi, non mi piaceva proprio. Fu un amico a farmi scoprire Instagram. Si faceva degli autoscatti e poi riempiva la didascalia di parole con davanti un hashtag. Per curiosità, mi misi a fare la stessa cosa. Senza investire un euro in promozione iniziai ad avere decine, centinaia, poi le prime migliaia di follower. Finché un’azienda non mi scrisse per una pubblicità: mi avrebbe regalato un braccialetto se, in cambio, avessi pubblicato una fotografia mentre lo indossavo. Lì per lì, pensai a una truffa".



Invece era tutto vero. Nel giro di pochi anni, il profilo di Edoardo Santonocito iniziò a spopolare in tutto il mondo. Ma c’è un ma. Lui stava per diventare un influencer, senza volerlo. Il suo mondo era e doveva restare il tennis. "Il mio piccolo circolo a Castelletto è stato il mio rifugio negli anni più difficili della mia vita, quando ho dovuto abbandonare il sogno di diventare un tennista. Non lo lascerei per niente al mondo, ho rinunciato a un sacco di collaborazioni sponsorizzate e non mi importa quanti soldi mi diano: sono un coach di tennis e voglio stare in campo".



Nella chiacchierata su GonzoTennis, Santonocito racconta che, dopo qualche anno da influencer puro, ha avuto l’occasione di mettere insieme le sue due grandi passioni: il tennis, appunto, e Instagram. Ha conosciuto uno dei coach più famosi al mondo, l’attuale guida tecnica di Holger Rune ed ex coach di Serena Williams, Stefanos Tsitsipas e tanti altri campioni, il francese Patrick Mouratoglou. Ha fatto visita alla sua splendida accademia in Costa Azzurra, a Sophia Antipolis. Ne è nata una collaborazione. E ora tutti i contenuti di Santonocito avranno come tema esclusivo il tennis. "Fino a sei mesi fa, proprio per evitare riscontri spiacevoli quando andavo ai tornei, preferivo dividere il più possibile la mia vita da Edoardo maestro di tennis e quella di Edoardo influencer su Instagram. Difatti, sul mio profilo mi occupavo solo di fashion, lifestyle eccetera e mai di tennis. Finché non ho incontrato Patrick e, dopo aver firmato un contratto con la sua stessa agente, abbiamo pensato di unire le due cose: il lavoro che faccio sul campo e un pubblico di dimensioni televisive. L’obiettivo è quello di diventare il tennis influencer più forte nel mondo. Su Instagram, quindi, pubblico solo foto e video della mia vita da maestro di tennis e da coach e collaborazioni con aziende nella nicchia tennis e sport".



Non male, per un ragazzo partito da un campo nascosto tra le case e a cui, in fondo, i social non piacciono neanche...



https://www.instagram.com/edoardosantonocito/