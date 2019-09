Tennis: Djokovic pronto al rientro, ma intanto si dà al sumo

Superati i problemi alla spalla che lo hanno costretto a ritirarsi agli US Open, Novak Djokovic è pronto a tornare in campo. Il campione serbo è volato a Tokyo dove gareggerà per la prima volta al torneo locale. In attesa di scendere in campo, il numero 1 al mondo è salito sul dohyo, la zona di combattimento utilizzata nel sumo. Tra le risate generali, Nole ha provato alcune mosse e un combattimento contro ex lottatori locali. "E' stata un'esperienza unica e incredibile. Mi sentivo un po' fuori forma (per il sumo) - ha scherzato -. Penso che con qualche chilo in più, sarò pronto per competere. Probabilmente il triplo del mio peso attuale sarebbe la misura giusta per gareggiare".