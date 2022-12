Tennis, Novak Djokovic è tornato in Australia

TENNIS

Il serbo è atterrato ad Adelaide un anno dopo l'espulsione. Craig Tiley: "Gli australiani lo rispetteranno"

Novak Djokovic è tornato in Australia. Secondo i media locali il tennista serbo è sbarcato ad Adelaide, dove prenderà parte all'ATP 250 in programma tra l'1 e l'8 gennaio. Un anno fa Nole era stato protagonista di una lunga e controversa vicenda che si era conclusa con la sua espulsione dal paese a causa del suo status di non vaccinato contro il Covid-19. L'attuale numero 5 del Mondo era anche stato condannato a un divieto d'ingresso triennale in Australia, revocato dopo la fine delle restrizioni di viaggio legate alla pandemia.

Djokovic è il tennista più vincente della storia degli Australian Open (9 titoli) e nel torneo in programma a Melbourne tra il 16 e il 29 gennaio giocherà per eguagliare il record di Rafael Nadal di 22 tornei del Grande Slam conquistati in carriera.

CRAIG TILEY: "GLI AUSTRALIANI AVRANNO RISPETTO"

Sulla vicenda del rientro in Australia di Nole è intervenuto anche il numero uno di Tennis Australia, Craig Tiley: "Ho molta fiducia nel pubblico australiano - ha detto nel corso di conferenza stampa -. Siamo un pubblico sportivo molto istruito, soprattutto quelli che vengono a vedere il tennis e che amano le grandi partite. Ho molta fiducia che i fan reagiscano come speriamo e che abbiano rispetto. Ancora una volta, penso che sarà lui l'uomo da battere. Ha finito il 2022 giocando il miglior tennis, vuole eguagliare l'attuale record di Rafa Ndal e ha l'obiettivo di essere il più grande di tutti i tempi".

