Tennis, Djokovic torna in campo a Dubai: sulla sua strada Lorenzo Musetti

TENNIS

Esordio stagionale per il numero 1 al mondo, che non ha potuto partecipare agli Australian Open

Novak Djokovic farà il suo debutto stagionale a Dubai, torneo che in passato ha vinto cinque volte (l’ultima nel 2020) e che permette la partecipazione anche ai non vaccinati. Il numero 1 al mondo, espulso dall'Australia tra le polemiche prima del via dello Slam di Melbourne, affronterà al primo turno l'azzurro Lorenzo Musetti, ammesso grazie a una wild card. L’ultimo match giocato da Nole in singolare risale ai gironi di Coppa Davis, quando il 3 dicembre batté Cilic 6-4 6-2.

Fra i due un solo memorabile precedente, andato in scena al Roland Garros nel 2021, quando il diciannovenne di Carrara riuscì nell'impresa di portarsi avanti di due set prima di cedere al quinto. Per Nole c'è anche in palio il primo posto mondiale, che detiene dal 3 febbraio 2020: se Daniil Medvedev vincerà il torneo di Acapulco lo scalzerà dalla vetta della classifica.