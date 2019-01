Tennis, Djokovic: "Posso arrivare ai 20 Slam di Federer"

28/01/2019

Novak Djokovic si trova a cinque titoli Slam dai 20 dell'immenso Roger Federer, ma il serbo è convinto di poterlo raggiungere e magari superare. "La strada per arrivare ai 20 Slam di Federer è lunga, ma il percorso è quello giusto. Fisicamente non mi sono mai sentito così bene. Mi sento giovane, fresco e in forma. Non penso all'età, non penso ai limiti, penso solo a condurre uno stile di vita che mi assicuri longevità e benessere", ha detto.