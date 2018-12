Tennis, Djokovic balla come Laosurce ma finisce a terra

05/12/2018

Salif Lasource ha colpito ancora: l'artista francese di strada, noto per i suoi balli ipnotici al limite dell'impossibile (aveva stregato tra gli altri anche LeBron James), ha sfidato Novak Djokovic. Il tennista serbo ha provato ad imitarlo, come testimonia il video pubblicato su Instagram, e ci è anche quasi riuscito: peccato che sul finale della performance sia caduto (con un grosso sorriso) per terra!