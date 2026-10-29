Tennis, Darderi eliminato a Vienna. Paul avanza ai quarti

Luciano Darderi è fuori dall'Atp 500 di Vienna. Ad accedere ai quarti di finale è Tommy Paul, che regola il tennista italiano con un secco 6-1,6-1. Con questa sconfitta, maturata in meno di 50 minuti, le possibilità del 24enne di chiudere la stagione tra i primi 20 giocatori al mondo si riducono, rimanendogli a disposizione solo il Masters 1000 di Parigi. Il problema? Nelle ultime partecipazioni è sempre uscito al primo turno. Darderi scenderà ancora in campo questo pomeriggio nel torneo di doppio, in coppia col peruviano Igacio Buse, per provare ad andare fino in fondo al torneo.