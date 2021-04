Tennis: Berrettini vince a Belgrado, Nadal fa dodici a Barcellona

TENNIS

L'italiano batte Karatsev, lo spagnolo supera Tsitsipas

Poker è servito per Matteo Berrettini. Con una prestazione maiuscola il numero uno azzurro ha firmato il "Serbia Open", torneo ATP 250 con un montepremi di 650.000 euro che si è concluso sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center di Belgrado (l`impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo). In finale il 25enne romano, n.10 del ranking mondiale e seconda testa di serie, si è imposto 61 36 76(0), dopo quasi due ore e mezza di lotta, sul russo Aslan Karatsev, n.28 ATP e terzo favorito del seeding, che dopo aver stoppato nei quarti la corsa di Gianluca Mager, n.98 ATP, partito dalle qualificazioni, in semifinale aveva eliminato il padrone di casa Novak Djokovic, n.1 del mondo, al termine di un match durato 3 ore e 25 minuti, il piu' lungo di questo 2021, con ben 23 palle-break annullate al fuoriclasse serbo.

Rafa Nadal si aggiudica il 'Barcelona Open Banc Sabadell', ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il campione maiorchino ha battuto in una finale combattutissima il greco Stefanos Tsitsipas, vincitore del Masters 1000 di Montecarlo, in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 7-5 in tre ore e 40' di gioco.