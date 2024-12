Tennis, la lettera d'amore di Berrettini: "Scorri nel mio sangue, mi hai insegnato a lottare"

"Tutta la mia famiglia mi ha portato a te, sei qualcosa che scorre nel nostro sangue. Ho ricevuto la prima racchetta quando avevo tre anni, ma ricordo che non fu amore a prima vista e smisi di giocare. Per riprendere a otto anni, spinto da mio fratello... E da allora sei diventato parte della mia vita". Comincia così il messaggio di Matteo Berrettini dedicato al tennis. Il romano parla dell'amore per questo sport in un emozionante video per la serie Lettera d'amore al tennis, sul sito dell'Atp.