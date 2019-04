Tennis, Berrettini conquista il titolo di Budapest

28/04/2019

Seconda titolo Ato in carriera per Matteo Berrettini , che ha vinto l' Hungarian Open , torneo 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro sulla terra rossa di Budapest. In precedenza aveva vinto a Gstaad 2018. In finale il 23enne romano, che grazie a questo risultato è già certo di avvicinare la Top 40, ha battuto il serbo Filip Krajinovic , numero 105 e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1.

"Sono molto felice per questo successo. Faccio i complimenti al mio avversario perché io so quanto sia difficile rientrare dopo un infortunio. Sono davvero soddisfatto perché non ero arrivato qui con grandi ambizioni: voglio ringraziare il mio coach Vincenzo Santopadre, mio fratello Jacopo e tutti quelli che mi hanno supportato in questa settimana. Dedico questa vittoria a mio padre. L'anno scorso qui mi sono storto una caviglia, stavolta è andata decisamente meglio", le parole di Berrettini.



Prosegue dunque lo straordinario momento positivo del tennis italiano, che appena una settimana fa ha visto Fabio Fognini conquistare il primo trofeo in un '1000' a Montecarlo e poi pochi giorni dopo vedere assegnate le ATP Finals a Torino per il quinquennio 2021-2025.