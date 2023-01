Tennis, Australian Open: Paul vince il derby con Shelton e vola in semifinale

AUSTRALIAN OPEN

L'americano si impone in quattro set e attende Djokovic o Rublev. Nel femminile sarà Linette contro Sabalenka

© Getty Images Tommy Paul si aggiudica il derby statunitense con Ben Shelton e vola in semifinale agli Australian Open: l'americano vince con il punteggio di 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-4 e attende uno tra Novak Djokovic e Andrey Rublev. Nel tabellone femminile, la seconda semifinale sarà tra Magda Linette e Aryna Sabalenka. La polacca stende la ceca Karolina Pliskova 6-3, 7-5, mentre la bielorussa batte nettamente la croata Donna Vekic: 6-3, 6-2.

TABELLONE MASCHILE

Tommy Paul è il terzo semifinalista degli Australian Open. L'americano vince il derby con Ben Shelton in un match con poche sbavature, con il connazionale che riesce comunque a mettere in discussione il suo successo. Alla fine, è 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-4 in favore del numero 35 al mondo, pronto ad una rapida ascesa nella classifica Atp.

Paul parte meglio e, pur non sfruttando l'unica palla break del primo set, vince 8-6 il tie-break, mentre nel secondo riesce a strappare il servizio a Shelton e a volare prima sul 5-2, poi sul 6-3. Il classe 2002 riesce tuttavia a riaprire i giochi con due break in tre turni in battuta (ed era sotto 3-4), riuscendo così ad accorciare le distanze con il 7-5 del terzo parziale, ma nel quarto Paul si prende subito il break decisivo, sfiorandone un altro nel quinto game, e centrando il suo miglior risultato in carriera in uno Slam.

TABELLONE FEMMINILE

Continua la cavalcata di Magda Linette, in semifinale grazie al 6-3, 7-5 su Karolina Pliskova. La polacca, dopo un primo turno in battuta caratterizzato da due break, riesce a passare dal 2-2 al 5-2. Al momento di servire per il set, è costretta anche ad evitare di rimettere in gioco la ceca, poi chiude sul 6-3. Nel secondo, invece, annulla due palle break e, dopo averne fallite sei tra il quinto e il settimo game, trova l'allungo vincente poco prima del tie-break: dal 4-5 si porta sul 7-5 che le vale la semifinale.

Linette affronterà Aryna Sabalenka, che batte Donna Vekic, stesa con il punteggio di 6-3, 6-2. La croata oppone tuttavia una strenua resistenza, cedendo dopo quasi due ore di gioco in un match con ben 27 palle break. Nel primo parziale, solo il primo game non mette a rischio il servizio, ma due break valgono alla numero 5 al mondo il 6-3 d'apertura. Nel secondo, Vekic cede per tre volte di fila la battuta, crollando 4-1, ma la bielorussa deve annullare tre palle break prima di chiudere sul 6-2 e qualificarsi per la semifinale.