Tennis, Australian Open: Medvedev e Auger-Aliassime approdano ai quarti

AUSTRALIAN OPEN

Il russo e il canadese si affronteranno dopo i successi in quattro set su Cressy e Cilic. Nel tabellone femminile, fuori Simona Halep

Non sbaglia Daniil Medvedev, che supera gli ottavi di finale degli Australian Open battendo l'americano Maxime Cressy: finisce 6-2, 7-6(4), 6(4)-7, 7-5 per il numero 2 al mondo. Ai quarti, il russo se la vedrà con Felix Auger-Aliassime: il canadese supera in rimonta Cilic, steso con il punteggio di 2-6, 7-6(7), 6-2, 7-6(4). Nel tabellone femminile, fuori Simona Halep, ko in tre set (4-6, 6-3, 4-6) contro la francese Alize Cornet. Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Daniil Medvedev conferma il pronostico e si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open: il russo stende in quattro set Maxime Cressy, si impone con il punteggio di 6-2, 7-6(4), 6(4)-7, 7-5 e supera agilmente gli ottavi. Il russo non perde mai il servizio e vola subito sul 6-2, aggiudicandosi poi il secondo parziale al tie-break (7-4) dopo che l'americano aveva precedentemente annullato un set point sul 6-5 in favore del numero 2 al mondo. Proprio al tie-break, e sempre per 7-4, sembra riaprirsi il match, con Cressy che accorcia le distanze nel conto dei set ma crolla al quarto. Medvedev fatica a prendersi il break e fallisce ben otto palle break prima di trovare, al nono tentativo, l'allungo decisivo. dal 5-5, il russo passa al 7-5 che chiude i giochi. Per il vicecampione in carica si aprono così le porte dei quarti di finale.

L'avversario di Daniil Medvedev sarà Felix Auger-Aliassime. Il canadese, infatti, batte in quattro set Marin Cilic, steso in rimonta. Il croato, infatti, si aggiudica 6-2 il primo parziale, ma a quel punto il numero 9 al mondo torna sui suoi ritmi e i suoi standard e pareggia al tie-break (9-7) aggiudicandosi un set già per tre volte, sul 5-4, in mano al 21enne. Il sorpasso arriva con un netto 6-2, poi è di nuovo il tie-break, stavolta per 7-4, a regalare il quarto di finale ad Auger-Aliassime. Il canadese si prepara al big match con il numero 2 al mondo Daniil Medvedev che vale un posto in semifinale agli Australian Open. Saluta, invece, Cilic, finalista nell'edizione 2018 del primo Slam dell'anno.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, saluta Simona Halep, eliminata in tre set dalla francese Alize Cornet, numero 61 al mondo, che si impone 6-4, 3-6, 6-4 sulla 15esima della classifica Wta, che riesce solo a pareggiare il conto dei parziali prima di cedere e salutare lo Slam australiano. Cornet affronterà Danielle Rose Collins: l'americana (30 Wta) elimina Eliste Mertens in rimonta. La belga si aggiudica per 6-4 il primo set, poi incassa un doppio 6-4 che consentono a Collins di volare ai quarti di finale e contendere un posto in semifinale a Cornet.