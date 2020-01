Tennis, Australian Open: dominio di Nadal, agli ottavi anche Thiem

Novantotto minuti: tanto basta a Rafael Nadal per conquistare gli ottavi degli Australian Open. Il maiorchino piega con facilità il connazionale Pablo Carreño Busta: 6-1 6-2 6-4 i parziali in favore del numero uno del mondo, che nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov. Avanti anche Dominic Thiem, che batte in quattro set Taylor Fritz. Tra le donne va fuori Karolina Pliskova, numero due del tabellone.

C'è qualche traccia di partita solo nel terzo set, tra Rafa Nadal e Pablo Carreño Busta. Per il resto il derby spagnolo è un monologo del maiorchino, che dopo meno di un'ora di gioco è già avanti per 2-0 e, forse, con la testa agli ottavi: c'è infatti il potenziale pericolo-Kyrgios. Nel caso, lo spettacolo sarà assicurato: prima, durante e dopo il match. Meno spettacolare, com'è normale che sia, il terzo turno: Nadal parte a tutta e strappa il servizio già al primo turno di battuta dell'avversario, avviandosi verso il 6-1 del primo parziale. Infatti Carreño Busta, che Nadal tiene per due volte consecutive a zero durante il suo turno di battuta, perde il servizio anche nel penutlimo game, capitolando alla quarta palla break. Nel secondo set il numero uno del mondo diventa ingiocabile al servizio (quattro ace, 72% di prime in campo, 92% di punti vinti con la prima e 80% con la seconda) e ancora meno sciupone in risposta, dato che vince due palle break su tre. Archiviato sul 6-2 il secondo parziale, Nadal nel terzo set cala con le prime in campo e addirittura in due turni di servizio “permette” al connazionale di andare a 30. Fatale a Carreño Busta il servizio perso sul 2-2: Nadal va agli ottavi con una passeggiata di 98 minuti, condita da nove ace, il 63% di prime (con cui ha trovato 34 punti su 39) e realizzando il doppio dei vincenti dell'avversario (42-21), con soli sette errori gratuiti.

Avanti anche Dominic Thiem, che sconfigge in quattro set lo statunitense Taylor Fritz con i parziali di 6-2 6-4 6-7 (5) 6-4. Ad attendere l'austriaco negli ottavi ci sarà Gaël Monfils: il francese si sbarazza in tre set di una delle sorprese del torneo, il lettone Ernests Gulbis, con i parziali di 7-6 (2) 6-4 6-3. Fuori, invece, David Goffin contro Andrey Rublev: finisce 2-6 7-6 (3) 6-4 7-6 (4) per il russo.

TABELLONE FEMMINILE

Dopo Naomi Osaka cade anche Karolina Pliskova, numero due del seeding: la ceca viene sconfitta in due tie-break (chiusi a quattro e a tre) da Anastasia Pavlyuchenkova. La russa ora sfiderà Angelique Kerber, che ha sconfitto l'azzurra Camila Giorgi. Fuori clamorosamente Belinda Bencic, più per il modo che per il risultato: Anett Kontaveit si impone 6-0 6-1. Avanti senza problemi, invece, la testa di serie numero 4 Simona Halep, che travolge per 6-1 6-4 la kazaka Yulia Putintseva.