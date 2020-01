Tennis, Australian Open: Djokovic e Federer vincono senza soffrire, Serena Williams ok  

AUSTRALIAN OPEN

Nessun problema per Novak Djokovic, che nel secondo turno degli Australian Open strapazza per 6-1, 6-4, 6-2 Tatsuma Ito e passa agevolmente il turno. Vittoria in tre set anche per Roger Federer contro Filip Krajinovic (6-1, 6-4, 6-1). Prevalgono in due set Ashleigh Barty, Serena Williams, Petra Kvitova e Caroline Wozniacki, così come Naomi Osaka, che nel prossimo turno se la vedrà con la quindicenne Coco Gauff (ko in tre set Sorana Cirstea).

Novak Djokovic senza particolari grattacapi accede al terzo turno degli Australian Open, riuscendo a sbarazzarsi della wild card Tatsuma Ito in appena 95 minuti di partita, con il punteggio finale di 6-1, 6-4, 6-2. Più che il volenteroso giapponese numero 146 del mondo (che solo nel secondo set oppone una lodevole resistenza, crollando sul 4-4 dopo aver ceduto il break) è il vento della Rod Laver Arena a creare qualche difficoltà a Nole, che riesce tuttavia a mettere le cose in chiaro già nel corso di un primo set iniziato con un 5-0 senza possibilità di malintesi. Tutto facile anche nel terzo set, in cui Ito si prende il primo game per poi concedere il doppio break al suo blasonatissimo avversario che può limitarsi a controllare le operazioni prima di chiudere i conti in un finale in controllo totale. E sulla sua strada si pone adesso un altro giapponese, Yoshihito Nishioka, che da numero 71 della classifica Atp riesce ad avere la meglio sul numero 30, il britannico Dan Evans sconfitto a sua volta in tre set (6-4, 6-3, 6-4).

Servono invece un'ora e 32 minuti a Roger Federer per avere la meglio su Filip Krajinovic, conquistando così per il ventunesimo anno di fila il terzo turno agli Australian Open. King Roger prevale in tre set, con l'avversario serbo (numero 41 del circuito Atp) che solo nel secondo riesce a tenergli testa. Finisce infatti 6-1, 6-4, 6-1 quella che per il campione di Basilea è quasi una sinfonia, come dimostrato dal veloce 5-0 venutosi a determinare nel primo set, con Federer capace di strappare un doppio break con grande naturalezza. Krajinovic sembra sul punto di crollare già a inizio secondo set, quando perde subito il servizio. Ha però la forza di prendersi il controbreak che vale il 4-4. Il sogno della rimonta dura il tempo di un game e di appena cinque punti, dato che Federer a sua volta trova un nuovo break sul 5-4, chiudendo addirittura a 15. Nulla da fare quindi per Krajinovic, che mantiene solo un turno di battuta nel terzo set ma solo dopo 14 sudatissimi punti. Per il resto sono tre break di Federer, che chiude con grande serenità i conti sul 6-1.

Avanza senza particolari grattacapi anche l'argentino Diego Schwartzman, che in meno di due ore piega la resistenza dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina vincendo 6-1, 6-4, 6-2. Più complicato il compito di Marin Cilic, che da numero 39 del ranking affronta un Benoit Paire che nella classifica mondiale è attualmente il numero 21: ebbene, a prevalere è il croato al tie-break, dopo una battaglia di oltre tre ore e mezza che termina con il punteggio di 6-2, 6-7(6), 3-6, 6-1, 7-6(3). Avanti senza nemmeno dover giocare invece Stefanos Tsitsipas: il tedesco Philipp Kohlschreiber è infatti costretto a dare forfait, permettendo al fuoriclasse greco di guadagnarsi senza versare nemmeno una goccia di sudore il terzo turno contro Milos Raonic (che batte Cristian Garin 6-3, 6-4, 6-2 in poco più di un'ora e mezza).

TABELLONE FEMMINILE

Poche sorprese tra le donne, con la numero uno del mondo Ashleigh Barty che non ha problemi a superare Polona Hercog passando al secondo turno: finisce 6-1, 6-4 in un'ora e 8 minuti di gioco, con la numero 48 del ranking Wta che vende cara la pelle nel secondo set, cedendo il servizio solo sul 5-4. Tutt'altro che difficile anche il 2-0 di Serena Williams su Tamara Zidansek: la fuoriclasse statunitense, attualmente numero 9 al mondo, prevale in un'ora e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3. Suda un po' di più Petra Kvitova, che ci mette un'ora e 39 minuti ad avere la meglio sulla spagnola Paula Badosa Gibert, che si toglie anche il lusso di prendersi il primo break della partita. La fuoriclasse ceca le strappa poi il servizio due volte e vince il set per 7-5, bissando il punteggio nel set successivo nonostante un controbreak della sua coriacea avversaria. Stesso punteggio (7-5, 7-5) anche per una Caroline Wozniacki che da numero 36 del mondo ha la meglio sulla 21, Dayana Yastremska, e allontana le voci di un possibile ritiro dal mondo del tennis. Chi invece continua a stupire è Coco Gauff, la prodigiosa quindicenne che soffre contro Sorana Cirstea ma la batte in rimonta: 4-6, 6-3, 7-5. E questo significa che nel terzo turno ci sarà uno scontro da sogno con la giapponese Naomi Osaka, quarta giocatrice del mondo che a sua volta batte in due set la cinese Saisai Zheng (6-2, 6-4 in un'ora e 22 minuti).