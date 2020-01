Tennis, Australian Open: Djokovic avanza senza problemi, finisce la favola di Coco Gauff  

AUSTRALIAN OPEN

Nessun problema per Novak Djokovic, che si prende i quarti di finale degli Australian Open battendo agevolmente l'argentino Diego Schwartzman, numero 14 del mondo che cade in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4. Ora se la vedrà con il canadese Milos Raonic, vittorioso in tre set su Marin Cilic (6-4, 6-3, 7-5). Eliminata invece Coco Gauff: la prodigiosa 15enne perde contro Sofia Kenin in tre set, con il punteggio finale di 6-7(5), 6-3, 6-0.

Di fronte a un Nole così c'è poco da fare per chiunque. Il fenomenale serbo ci mette due ore e sette minuti per archiviare il capitolo ottavi di finale degli Australian Open nonostante sulla sua strada si pari un osso certamente non facile: Diego Schwartzman, che nel ranking Atp occupa la posizione numero 14. Ebbene, l'argentino solo nel secondo set si toglie la soddisfazione di strappare un break a Djokovic, che per il resto rimane in controllo totale delle operazioni in una partita in cui al servizio concede le briciole dall'inizio alla fine. Lo confermano i dati, che parlano di qualcosa come 75% di punti a segno con la prima e 8 ace in una partita sostanzialmente senza storia. L'unico cenno di vita da Schwartzman arriva con l'unico break del match, quando però il suo formidabile avversario era già sul 3-0. Per il serbo (che affronta lo Slam australiano da campione in carica) è l'undicesimo quarto di finale della carriera a Melbourne, che lo vedrà affrontare Milos Raonic. Anche il canadese fatica pochissimo nel suo match contro il croato Marin Cilic: finisce 6-4, 6-3, 7-5 una partita che solo nel terzo set si riscalda superando i tre quarti d'ora di durata solo sfiorati nei due set precedenti (e in cui Raonic punta al bersaglio con il minimo sforzo, prendendosi solo due break, quelli decisivi). Il terzo arriva invece dopo un grande equilibrio all'undicesimo game, con Cilic che non riesce a reagire dopo aver sprecato sul 5-4 le uniche due palle break della sua partita dopo quelle che non gli avevano permesso il sorpasso sul 3-3 del primo set.

TABELLONE FEMMINILE

Comunque sia, è già stato un successo. Coco Gauff saluta Melbourne agli ottavi di finale, dopo aver incantato fin qui ed essersi guadagnata l'affetto dei fan mondiali del tennis con una corsa che a 15 anni d'età può già essere definita memorabile. Fatale lo scontro tutto statunitense con Sofia Kenin, numero 14 del mondo che mai era arrivata così avanti in uno Slam. Eppure il primo set premia ancora la freschezza di Coco, che riesce a prevalere al tie-break 7-5 dopo una maratona di quasi un'ora. Le sue pile si scaricano però di colpo nel quarto game del secondo set, perso insieme al servizio dopo dieci punti tesissimi. Da quel momento in poi degli 11 game restanti la Gauff se ne aggiudica appena uno, crollando a 0 in un terzo set che sfora di poco la mezz'ora. Finisce 6-7(5), 6-3, 6-0, ma di questa ragazza torneremo certamente a parlare. Passa il turno rimontando un set anche Petra Kvitova, costretta al 6-7(4), 6-3, 6-2 dalla coriacea greca Maria Sakkari, mentre continua a sorprendere Ons Jabeur: la tunisina, numero 78 del ranking mondiale, piega in un'ora e 19 minuti la cinese Qiang Wang, che nel turno precedente aveva eliminato Serena Williams e che abbandona gli Open con un 7-6(4), 6-1 senza troppe storie.