Australian Open: primo turno agevole per Rublev e Dimitrov  

TENNIS

Il russo e il bulgaro superano rispettivamente Thiem e Karatsev, non delude Schwartzman

© Getty Images Nessun problema nel primo turno degli Australian Open per Andrey Rublev e Grigor Dimitrov: il russo e il bulgaro eliminano Dominic Thiem (6-3, 6-4, 6-2) e Aslan Karatsev, entrambi out dopo tre set. Pochi problemi anche per Carreño Busta, che ha bisogno di due tie break per battere 7-6(4), 6-1, 7-6(3) Cachin. Schwartzman perde un parziale, ma batte l'ucraino Krutykh, mentre Taylor Fritz stende 6-4, 6-2, 4-6, 7-5 il georgiano Basilashvili.

TABELLONE MASCHILE

Il primo top 10 Atp impegnato nella seconda giornata degli Australian Open, Andrey Rublev, supera agevolmente il primo turno, battendo 6-3, 6-4, 6-2 Dominic Thiem. Partita con zero sbavature per il russo, che concede solo due palle break e strappa per quattro volte il servizio all'austriaco. Pochi problemi anche per Grigor Dimitrov, che stende un altro russo: Arslan Karatsev, battuto con il punteggio di 7-6(3), 7-5, 6-2. Qualche affanno solo in avvio per il bulgaro, che dopo il tie-break mette il match in discesa e si regala il passaggio del turno: sfiderà il serbo Laslo Djere, che elimina il belga Zizou Bergs (6-4, 1-6, 6-4, 6-1).

Primo turno agevole anche per Taylor Fritz e Diego Schwartzman: l'americano si libera in quattro set (6-4, 6-2, 4-6, 7-5) del georgiano Basilashvili, mentre l'argentino perde un set contro l'ucraino Oleksii Krutykh ma vince 6-4, 6-7(8), 6-3, 7-6(5). Sorride anche Pablo Carreño Busta: lo spagnolo ha bisogno di due tie-break per battere Pedro Cachin, steso 7-6(4), 6-1, 7-6(3), e volare al secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi, giustiziere di Mattia Bellucci.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile degli Australian Open, inizia senza sbavature il percorso di Aryna Sabalenka: la bielorussa e numero 5 della classifica Wta impiega poco più di un'ora di gioco per battere 6-1, 6-4 la ceca Tereza Martincova: al secondo turno sarà sfida all'americana Shelby Rogers (6-4, 6-3 all'olandese Arianne Hartono). Bene anche l'altra top 10 Wta al debutto: la russa Veronika Kudermetova (numero 9 al mondo) batte 6-2, 7-6(4) la belga Maryna Zanevska, qualificandosi al match contro la statunitense Katie Volynets (6-3, 6-2 su Evgeniya Rodina).

Non sbaglia Elise Mertens: la belga ha bisogno del terzo set per battere dopo più di 2 ore e mezza di gioco e in rimonta la sbagnola Garbine Muguruza. I parziali dicono 3-6, 7-6(3), 6-1 in favore della numero 32 al mondo. Secondo turno più che interessante quello tra Caroline Garcia e Leylah Annie Fernandez: la francese, quarta al mondo, travolge 6-3, 6-0 Katherine Sebov e sfiderà un'altra canadese, la finalista degli Us Open 2021, capace di eliminare un'altra transalpina, Alize Cornet (7-5, 6-2). Saluta a sorpresa Kaia Kanepi: l'estone perde 3-6, 7-6(4), 1-6 contro la padrona di casa Kimberly Birrell, 167esima al mondo.