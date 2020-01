Tennis, Australian Open: Berrettini accede al secondo turno

AUSTRALIAN OPEN

Matteo Berrettini si qualifica per il secondo turno degli Australian Open 2020. Il romano si aggiudica il suo primo incontro ufficiale del 2020 superando agevolmente l’australiano Andrew Harris, numero 162 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in un’ora e 54 minuti. Il tennista romano sale rapidamente sul 3-0 in nove minuti, facilitato in questo dal suo avversario, che nel suo primo turno di servizio diventa molto falloso e concede il break a Berrettini. Nonostante qualche grattacapo, dovuto a una più valida resistenza dell’australiano, il numero 8 al mondo vince il primo set per 6-3 in 35 minuti.

Nel secondo set, sull’1-1, Berrettini porta a casa il break (dopo averlo mancato poco prima), spingendo nell’angolo destro con il dritto. Per il semifinalista degli ultimi US Open è l’inizio di un parziale di sei giochi consecutivi: dopo poco più di un’ora è 6-1. All’inizio del terzo set, un po’ più equilibrato rispetto al secondo, Harris sale sul 40-0 ma si vede rimontato e subisce cinque punti consecutivi, regalando poi il break a Berrettini con un dritto in rete in uscita dal servizio (3-2 per l’azzurro). L’australiano ha ancora un sussulto nel settimo game, quando arriva a 15-30, ma il romano è implacabile, raccoglie con un ace il match point sul 5-3 e chiude con lo schema servizio-dritto, su cui Harris si getta vanamente spedendo il passante incrociato di dritto largo. Nel secondo turno Berrettini affronterà uno tra l’americano Tennys Sandgren e l’argentino Marco Trungelliti.

Per quanto riguarda invece gli altri italiani che sarebbero dovuti scendere in campo, l’unico che ha terminato il proprio incontro in questa prima giornata australiana è stato Salvatore Caruso, sconfitto 6-0, 6-2, 6-3 contro Stefanos Tsitsipas, numero 6 al mondo. Il siciliano nulla ha potuto contro il greco, che mostra tutta la propria superiorità già nel primo set (che si aggiudica con un bagel) per poi vincere in scioltezza. Caruso non è mai stato in partita e così Tsitsipas accede al secondo turno degli Australian Open, dove incontrerà il vincente tra il tedesco Philipp Kohlschreiber e lo statunitense Marcos Giron.

La pioggia battente che è caduta su Melbourne ha completamente sconvolto il programma: tutti i match outdoor sono stati cancellati e pertanto Fabio Fognini, Stefano Travaglia e Lorenzo Giustino non hanno potuto completare le loro sfide, che stavano tutti perdendo 2-0 rispettivamente contro Opelka, Garin e Raonic; mentre Jannik Sinner stava vincendo 2-0 contro Purcell al momento dell’interruzione. Nel tabellone femminile, invece, Martina Trevisan dà già l’addio agli Australian Open al suo esordio assoluto dopo avere perso 6-2, 6-4 contro Sofia Kenin (numero 15 WTA) in 80 minuti di gioco. La 26enne di Firenze, che aveva eliminato Eugenie Bouchard nelle qualificazioni, gioca un match generoso ma commette qualche errore di troppo (28 non forzati).