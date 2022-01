Tennis, Australian Open: bene Berrettini e Giorgi, subito out Fognini e Caruso

TENNIS

Il numero 7 al mondo elimina Nakashima, la maceratese batte Potapova. Il sanremese steso da Griekspoor, Kecmanovic supera il sostituto di Djokovic

Debutto per l'Italia agli Australian Open: Matteo Berrettini avanza al secondo turno battendo Brandon Nakashima con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-3. Bene anche Sonego, salutano invece Fognini e Caruso: il sanremese perde in tre set contro Griekspoor, mentre Kecmanovic travolge il sostituto di Djokovic. Nel tabellone femminile, sorridono Camila Giorgi (6-4, 6-0 a Potapova), Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, out Jasmine Paolini.

TABELLONE MASCHILE

Iniziano nel migliore dei modi gli Australian Open di Matteo Berrettini. Il numero 7 al mondo, infatti, soffre solo nel primo set, poi batte l'americano Brandon Nakashima con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-3, avanzando al secondo turno. In avvio di match, il romano non è sicuro al servizio, punto forte del top 10 Atp, e lo statunitense ha cinque occasioni per strappare il servizio: l'ultima nel corso del decimo game è quella buona per volare sul 6-4 e aggiudicarsi il primo set. Da lì in poi, però, Berrettini non sbaglia più e pareggia il conto dei parziali dominando il secondo (6-2), per poi vincere il terzo al tie-break nonostante i due set point sciupati. Nel quarto, dopo cinque palle break sprecate dai due, il sesto game regala il definitivo vantaggio al 25enne, che dopo oltre tre ore di gioco chiude i giochi e si guadagna il secondo turno. Berrettini se la vedrà ora con un altro americano: Stefan Kozlov, capace di battere in tre set Vesely. Un match con vista sul baby fenomeno Carlos Alcaraz.

L'Italia manda al secondo turno degli Australian Open anche Lorenzo Sonego: il torinese stende senza alcun problema l'americano Sam Querrey, ko in tre set e con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-3. Match agevole per il 26enne, che pur concedendo diverse palle break non perde mai il servizio e con quattro break complessivi porta a casa la partita. Il 26enne della classifica Atp supera così l'esame del debutto e attende ora il suo avversario per capire se ci sarà la possibilità di vendicare, nel terzo turno, Salvatore Caruso. Il sostituto di Djokovic, infatti, perde in tre set contro Miomir Kecmanovic, che supera il lucky loser azzurro con un netto 6-4, 6-2, 6-1 in una partita che si chiude in meno di due ore di gioco e dopo una lieve resistenza da parte del numero 146 al mondo, che non riesce a contrastare il serbo. L'altro italiano a salutare è Fabio Fognini: il sanremese, infatti, incassa un pesantissimo ko in tre set contro Tallon Griekspoor, 62esimo Atp. Avvio terribile per il numero 32 al mondo, travolto 6-1 e con l'olandese che chiude i giochi con i successivi 6-4 del secondo e terzo parziale. Griekspoor vola al secondo turno e affronterà ora Carreño Busta.



TABELLONE FEMMINILE

Buone notizie anche dal tabellone femminile: primo turno agevole per Camila Giorgi, che travolge Anastasia Potapova e si guadagna l'accesso al secondo match dei suoi Australian Open. Partita senza storia per la maceratese, numero 33 al mondo, che si libera della russa (68esima in classifica Wta) in poco più di un'ora di gioco. La 29enne annulla una palla break in avvio e due al nono game, ma è cinica nell'approfittare dell'unica concessa dalla sua avversaria per volare sul 6-4. Senza storia il secondo set: Giorgi sfrutta i tre break point annullandone uno e chiudendo con un netto 6-0. L'azzurra sfiderà ora la ceca Tereza Martincova (7-5, 6-2 a Lauren Davis). Debutto vincente anche per Lucia Bronzetti, che supera in rimonta Varvara Gracheva: 3-6, 6-2, 6-3 in favore della 23enne di Rimini, che elimina la russa e attende ora di conoscere la sua avversaria. Sulla sua strada potrebbe trovarsi la numero 1 al mondo Ashleigh Barty. Saluta subito, invece, Jasmine Paolini, eliminata dalla romena Elena Gabriela Ruse che si impone 6-1, 6-3.

La terza azzurra di giornata a qualificarsi per il secondo turno è Martina Trevisan, che batte senza problemi la giapponese Nao Hibino. Il match per la 28enne dura poco più di un'ora di gioco: netto 6-2, 6-3 alla nipponica, che non va oltre due palle break annullate puntualmente dalla fiorentina, in quel momento inoltre avanti di due break. Trevisan attende ora la sua avversaria: sarà una tra Paula Badosa e la padrona di casa Alja Tomljanovic.