Tennis, Australian Open: avanza Sinner. Fuori Mager, Cecchinato e Travaglia

6-4, 7-5, 6-1 dell’altoatesino contro Sousa, troppo forte Rublev per il ligure. Kohlschreiber e Bautista eliminano il palermitano e l’ascolano al primo turno

Buona la prima per Jannik Sinner, che debutta agli Australian Open 2022 con una vittoria per 6-4, 7-5, 6-1 contro Joao Sousa. Non approdano invece al secondo turno dello slam di Melbourne altri tre italiani in gara: Gianluca Mager cede in tre set contro Andrey Rublev, numero 6 al mondo, con il risultato di 6-3, 6-2, 6-2. Marco Cecchinato termina la propria avventura contro Philipp Kohlschreiber; Stefano Travaglia finisce ko da Roberto Bautista. Getty Images

Jannik Sinner supera in tre set abbastanza agevoli il portoghese Joao Sousa con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-1 dopo poco più di due ore di gioco nel suo esordio agli Australian Open 2022. Avvio di match equilibrato. La prima svolta arriva nel sesto gioco, con Sinner che strappa il servizio all’avversario grazie a due ottimi vincenti prima con il rovescio e poi con il dritto. L’azzurro ha però un passaggio a vuoto nel nono game e subisce il controbreak; torna comunque subito avanti di un break e conclude il set in suo favore per 6-4. Nel secondo parziale Sinner ha due palle break nel sesto gioco, ma non riesce a sfruttarle e il set sembra scivolare via verso il tie-break. Invece, nel dodicesimo gioco, il numero 10 del mondo aggredisce in risposta ed ottiene il break, che gli vale il 7-5. La partita da quel momento è in discesa per l’azzurro, perché Sousa sparisce dal campo. Sinner domina e non lascia spazio all’avversario, ottenendo il break nel quarto gioco. Altro break nel sesto game e Jannik si invola comodamente verso il 6-1 finale.

Troppo forte Andrey Rublev per Gianluca Mager, sconfitto 6-3, 6-2, 6-2. Il match si apre con il break nel terzo gioco del russo, ma immediatamente il ligure riesce a replicare con il controbreak che porta al 2-2. Sembra poter esserci una partita equilibrata ed invece la testa di serie numero 5 strappa il servizio a Mager nel settimo e nono gioco, concludendo il primo set per 6-3. Nel secondo set Mager ha un buon avvio e resta anche attaccato al russo, ma nel sesto game Rublev, riesce a togliere la battuta all’azzurro, portandosi sul 4-2. Un nuovo break arriva nell’ottavo gioco con il russo che conquista anche la seconda frazione con il punteggio di 6-2. Il match si chiude in un terzo set dove Mager non riesce a sfruttare due palle break in apertura di terzo set e perde il servizio nel quarto game. Il numero 6 al mondo firma il 6-2 che fa calare il sipario sul match.

Marco Cecchinato viene sconfitto da Philipp Kohlschreiber 6-4, 7-5, 7-6(0) in 2 ore e 10 minuti di gioco. Il siciliano rimane in partita e attaccato alla contesa, ma senza mai dare l’impressione di poter davvero avere la meglio contro il 38enne tedesco. Il numero 95 al mondo non riesce a sfatare il tabù che lo vuole sempre eliminato al primo turno negli Slam che non siano il Roland Garros (dove è stato semifinalista nel 2018). Cecchinato soffre troppo in risposta nei primi due set e concede due break letali: uno proprio in apertura di partita e non più recuperato, l’altro sul 5-5 della seconda frazione (con tanto di doppio fallo e di racchetta disintegrata). Nel terzo set cerca la reazione, annulla quattro palle break e ha un set-point, ma non riesce a concretizzarlo e poi si deve inchinare al tie-break (senza tra l’altro marcare punti).

Stefano Travaglia termina ko contro il temibilissimo Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo riesce a imporsi in quattro set col punteggio di 7-6(2), 6-4, 5-7, 6-1. Applausi per il marchigiano, che ha saputo comunque tenere testa a un veterano del circuito. Il numero 98 del ranking ATP mette in seria difficoltà il quotato numero 18 al mondo, lo costringe al tie-break nel primo set e s’impone in maniera autoritaria nella terza frazione, ma poi i crampi hanno fatto capolino e l’azzurro non può più nulla sul cemento outdoor di Melbourne. Dopo un primo set caratterizzato da un doppio break-contobreak e da un tie-break perso nettamente, Travaglia ha la tenuta fisica e mentale per ingarbugliare il gioco del suo avversario nel terzo set e prolungare la contesa. Nonostante gli eventi problemi fisici, l’ascolano resta in campo con grande caparbietà per onorare il match, ma non ha più i mezzi per contrastare l’iberico e la sconfitta diventa inevitabile.