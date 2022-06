Tennis, Atp Stoccarda: Berrettini piega Otte e vola in finale

TENNIS

Il romano si aggiudica i due tie-break e resta in corsa per il bis dopo il successo del 2019: ora Murray o Kyrgios

Matteo Berrettini è il primo finalista dell'Atp 250 Stoccarda 2022. Il romano piega il padrone di casa Oscar Otte con il punteggio di 7-6(7), 7-6(5) al termine di un match con una sola palla break in tutta la partita, in favore del numero 10 al mondo e annullata dal tedesco. Il 26enne resta in corsa per il bis, dopo il successo del 2019: adesso, affronterà uno tra il britannico Andy Murray e l'australiano Nick Kyrgios. © Getty Images

Primo torneo dopo l'infortunio, prima finale per Matteo Berrettini, che piega Oscar Otte e vola in finale all'Atp 250 di Stoccarda. Il romano ha bisogno di due tie-break per avere ragione del tedesco e al termine di un match nel quale è il servizio a dominare. Due sono i numeri simbolo di questa sfida: i 18 ace messi a segno dal numero 61 e 10 della classifica Atp e l'unica palla break della gara, ottenuta da Berrettini sul 4-4 ma puntualmente annullata da Otte. Inevitabili dunque i due tie-break, che in entrambi i casi sorridono al romano: 9-7 nel primo parziale, arrivato dopo aver annullato un set point e grazie ad un doppio fallo del tedesco. Nel secondo, invece, prende subito il largo e si porta sul 6-3: Otte annulla i primi due match point sfruttando il doppio turno in battuta, ma al momento di servire per la seconda finale a Stoccarda, Matteo Berrettini non sbaglia: finisce così 7-6(7), 7-6(5). Il top 10 Atp resta dunque in corsa per il bis, dopo il successo ottenuto nel 2019, e inizia nel migliore dei modi il percorso sull'erba che lo porterà a Wimbledon.