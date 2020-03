Tennis, Atp Indian Wells: esordio con vittoria per Sinner  

Esordio travolgente - direttamente al secondo turno - per Jannik Sinner nell'Oracle Challenger Series, ricco challenger Atp che si sta disputando sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 71 Atp e sesta testa di serie, è entrato in gara travolgendo per 6-0, 6-1, in appena tre quarti d'ora di gioco, il qualificato olandese Sem Verbeek, numero 978 Atp. Prossimo ostacolo per il Next Gen azzurro sarà negli ottavi lo statunitense Denis Kudla, numero 114 della classifica mondiale e 11esima testa di serie.