Tennis, Atp Finals: Alcaraz si sbarazza di Rublev in due set e aggancia la testa del gruppo rosso

TENNIS

Il 20enne spagnolo ha superato per 7-5 6-2 il russo che non è riuscito a mantenere i nervi saldi perdendo il pallino del gioco nel finale del primo set

Tennis, Atp Finals: Carlos Alcaraz si impone su Andrey Rublev in due set





























































Carlos Alcaraz torna immediatamente a imporre il proprio gioco e si sbarazza di Andrey Rublev dopo soli due set. Il giovane spagnolo non si è lasciato scalfire dal servizio insidioso del russo conquistando il pubblico del Pala Alpitour di Torino e chiudendo il match sul punteggio di 7-5 6-2 agganciando al primo posto del gruppo rosso Daniil Medveedev e Alexander Zverev, entrambi vincenti nella prima giornata di sfide.

Primo set molto equilibrato con i due giocatori che appaiono impeccabili al servizio non lasciando spazio al diretto avversario e rimanendo in equilibrio almeno sino al 5-5 con il russo che ha iniziato a faticare nel proprio turno di gioco salvandosi soltanto grazie al servizio. In vista del possibile tie-break il numero 2 al mondo ha però accelerato, dando una svolta rispetto al gioco visto nel match contro Alexander Zverev e guidando la sfida da fondocampo, aggredendo l'avversario sulle sue battute e trovando il break decisivo per chiudere il primo set sul 7-5.

Vedi anche Tennis Atp Finals: Zverev batte Alcaraz all'esordio, a Medvedev il derby russo Seconda frazione di gioco a senso unico con Alcaraz che ha proseguito la propria striscia vincente strappando immediatamente il servizio a un Rublev in crisi di nervi e autore di una serie di sfuriate che lo hanno portato a colpirsi ripetutamente con la racchetta. Il numero 5 del ranking internazionale ha cercato di ritrovarsi dopo il 2-0 inflitto dallo spagnolo, tuttavia poco dopo ha dovuto arrendersi di fronte alla potenza di Alcaraz che ha chiuso la questione mettendo a segno un ulteriore break sul 4-2 e concludendo così il set sul 6-2.

"Sono molto contento, è stato molto importante tornare in campo dopo la sconfitta con Zverev e avere una buona partita come quella di oggi è stato fondamentale - ha spiegato il 20enne murciano -. Contro Medveedev dovrò far un match perfetto. Lui è uno dei migliori giocatori su questo terreno. Sarà gioco di pazienza ed essendo aggressivo, sarà un grande match". Il gruppo rosso proseguirà in serata con il match fra Daniil Medveedev e Alexander Zverev che potrebbe aprire la strada al tedesco verso le semifinali nel caso di successo contro il numero 3 al mondo.