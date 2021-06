Tennis, Atp Eastbourne: Sonego si arrende al tie-break del terzo set, de Minaur si prende la finale  

TENNIS

In Gran Bretagna il torinese comincia bene e cede soltanto nel finale al numero 18 del mondo 4-6, 6-4, 7-6

L’Eastbourne International 2021 non finisce nella bacheca di Lorenzo Sonego davvero per poco, perché la finale dell’Atp 250 la vince Alex de Minaur al terzo set 4-6, 6-4, 7-6 (7-5). Il tennista italiano comincia bene con un contro-break e punendo gli errori di dritto dell’australiano, ma il numero 18 del mondo reagisce capitalizzando un break e portando la sfida al set finale: l’equilibrio regna e due mini-break puniscono l’azzurro, 27esimo del ranking. Getty Images

L’Atp 250 di Eastbourne era l’occasione perfetta per dare seguito al successo di Berrettini al Queen’s, ma la seconda finale sull’erba in due settimane non sorride all’azzurro di turno, Sonego, che si arrende al più quotato de Minaur. Una sfida combattuta dal primo all’ultimo scambio, che dopo una lunga battaglia si risolve soltanto al tie-break finale per la prima volta nella storia del torneo maschile: 4-6, 6-4, 7-6 (7-5). L’atto conclusivo del Viking International Eastbourne comincia immediatamente con una discreta pressione sulle spalle di Sonego, che deve salvare una palla break nel primo game. L’azzurro ce la fa, ma al terzo gioco una smorzata errata rende l’eventualità una certezza, seppur lo svantaggio venga sùbito pareggiato dal contro-break successivo per i ripetuti errori di dritto di de Minaur. Pare quindi che il turno di battuta sia traballante a ogni scambio, poi un game ciascuno vinto a zero riporta la “normalità” in una finale quindi molto equilibrata in avvio. Lo strappo decisivo del primo set arriva proprio nel momento più adatto quando, al decimo gioco, il 26enne torinese infligge il decisivo break al numero 18 del mondo per un prezioso 6-4.

La reazione dell’australiano è un break immediato dopo la breve pausa che, con il turno di battuta difeso successivamente, diventa un 2-0 con tutte le aspirazioni da pareggio. A questo punto a Sonego è richiesto uno sforzo consistente per evitare la terza frazione con il trofeo all’orizzonte. I tentativi non mancano, ma de Minaur resiste e nel decimo game Sonego non riesce a finalizzare una ghiotta palla break, così il nativo di Sydney restituisce identico il 6-4 del primo set, decretando il bisogno del terzo per nominare un vincitore nell’East Sussex. Il primo gioco del rush finale viene vinto a zero dal tennista azzurro con il servizio a favore, ma l’equilibrio regge anche se l’australiano negli scambi iniziali pare faticare maggiormente rispetto all’avversario. Lo sviluppo del set torna più bilanciato nonostante qualche sussulto qua e là, con il punteggio sul 5-5 che non ammette più alcun errore. Sonego si aggiudica il game in turno di battuta a zero, de Minaur lo fa “a 15” e così per la prima volta nella storia l’Eastbourne International si decide al tie-break nel tabellone maschile. Il mini-break iniziale del 22enne spaventa l’italiano, che però riesce a recuperare al decimo scambio: non basta, i due punti successivi consegnano l’Atp 250 nelle mani del talentuoso atleta di Sydney.