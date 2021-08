Tennis, Atp Cincinnati: Berrettini e Sonego fuori agli ottavi

Sfuma il sogno di un derby azzurro nei quarti di finale del 'Western & Southern Open', sesto Atp Masters 1000 in calendario che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio. Nella notte italiana Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini sono infatti stati eliminati dal torneo. Sonego, n.27 Atp, è stato sconfitto in tre set (5-7 6-3 6-4) dal greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del ranking. Semaforo rosso negli ottavi anche per Berrettini, battuto dal canadese Felix Auger-Aliassime in due set (6-4 6-3).

afp