A TOKYO

Tennis, Alcaraz torna in finale dopo sei mesi: in Giappone sfiderà Lehecka

A distanza di sei messi dall'ultima volta, Alcaraz torna a disputare una finale a livello ATP. A Tokyo, lo spagnolo batte in semifinale il connazionale Munar 5-7 6-3 6-1

05 Ott 2026 - 14:12
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Carlos ha vuelto. Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7 7-3 6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale del'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse affronterà Lehecka (6-4, 6-2 a Vacherot) per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Fritz.

 Una buona prova per il murciano, che può tirare un urlo di liberazione dopo sei mesi non facili. L'ultimo atto nel circuito ATP disputato dal classe 2003 risale al 12 aprile scorso al Masters 1000 di Montecarlo, match in cui Alcaraz si era dovuto arrendere a Jannik Sinner. Domani lo spagnolo proverà a portare a quota tre il numero di trionfi del 2026 dopo Australian Open e Doha.

Eppure, l'inizio di gara non è eccezionale per Carlos. Il primo set va infatti a Munar, che infila 14 punti consecutivi in una situazione che vedeva in vantaggio l'avversario sul 5-4. Un blackout cui il 23enne di Murcia rimedia nel secondo parziale, ipotecando la finale con un dominio assoluto nell'ultimo set per un totale di circa due ore e mezza di gioco.

177 giorni dopo, lo spagnolo tornerà a giocarsi un ultimo atto in un torneo ATP per la 36esima volta nella sua carriera. Un periodo di tempo in cui Carlitos ha dovuto superare un problema ai tendini della mano, che lo ha tenuto lontano dai campi costringendolo a saltare, tra gli altri, il Roland Garros e Wimbledon. Ritorno avvenuto agli US Open, in cui il tennista iberico si era fermato ai quarti di finale battuto dal padrone di casa Ben Shelton

Non è ancora il miglior Alcaraz, ma lentamente il sette volte campione Slam sta ritrovando la condizione per un finale di stagione che si preannuncia entusiasmante. Nell'auspicio, condiviso sicuramente anche dallo spagnolo, di poter ritrovare il più presto possibile l'amico-rivale Jannik Sinner.

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