Tennis, Alcaraz torna in finale dopo sei mesi: in Giappone sfiderà Lehecka

177 giorni dopo, lo spagnolo tornerà a giocarsi un ultimo atto in un torneo ATP per la 36esima volta nella sua carriera. Un periodo di tempo in cui Carlitos ha dovuto superare un problema ai tendini della mano, che lo ha tenuto lontano dai campi costringendolo a saltare, tra gli altri, il Roland Garros e Wimbledon. Ritorno avvenuto agli US Open, in cui il tennista iberico si era fermato ai quarti di finale battuto dal padrone di casa Ben Shelton.