Tennis: addio a Manolo Santana, vinse quattro tornei dello Slam

Il mondo dello sport, non solo spagnolo, è in lutto per la scomparsa a 83 anni di Manolo Santana, primo tennista spagnolo a vincere un torneo dello Slam. In carriera ne ha conquistati 4: il Roland Garros (1961 e 1964), Wimbledon nel 1966, quando è stato anche numero 1 al mondo, e US Open nel 1965. E' stato grande rivale del nostro Nicola Pietrangeli: "Non ho avuto fratelli, lo consideravo tale" ha commentato la leggenda del tennis italiano.

Getty Images