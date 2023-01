Tabellone Australian Open: Berrettini sfida subito Murray

IL SORTEGGIO

Sinner dalla parte di Nadal, possibile derby con Musetti

© Getty Images Sono 6 gli azzurri al via nel tabellone principale degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che scatta lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Sinner, Musetti e Sonego sono nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Nadal, primo favorito del seeding: Berrettini, Fognini e Bellucci nella parte bassa, quella di Ruud, seconda testa di serie. Possibili derby tricolore al secondo turno (Berrettni-Fognini) ed al terzo turno (Sinner-Musetti). Doppio confronto Italia-Gran Bretagna al primo turno.

Matteo Berrettini, n.14 ATP e 13esimo favorito del seeding, debutterà contro il britannico Andy Murray, n.49 del ranking. Il numero uno azzurro è avanti per 3-1 nei precedenti ed ha vinto proprio gli ultimi tre, il più recente al terzo turno degli Us Open lo scorso settembre. Il 35enne scozzese di Dunblane, alla 15esima partecipazione, è stato 5 volte finalista (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016). Sesta presenza, invece, per il 26enne romano, con la semifinale di dodici mesi fa (battuto in quattro set da Nadal, poi vincitore del titolo) come miglior risultato. Il vincente di questa sfida troverebbe al secondo turno quello del match tra Fabio Fognini, n.57 ATP, e l'australiano Thanasi Kokkinakis, n.110 del ranking, che si è imposto in entrambi i confronti diretti con il ligure. Il 26enne di Adelaide è alla settima presenza in tabellone. Per il 35enne di Arma di Taggia si tratta invece della 17esima partecipazione allo Slam Down Under dove ha raggiunto quattro volte gli ottavi (2014, 2018, 2020 e 2021). E sono 6 anche le azzurre nel main draw Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che inizia lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park.

Cocciaretto è inserita nella parte alta del tabellone, quella presidiata dalla polacca Swiatek, regina del tennis mondiale: Bronzetti, Trevisan, Giorgi e Paolini nella parte bassa, quella della tunisina Jabeur, seconda testa di serie. Martina Trevisan, n.22 WTA ("best ranking") e 21esima testa di serie, debutterà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La 29enne mancina di Firenze è alla quarta partecipazione allo Slam Down Under dove lo scorso anno ha raggiunto il secondo turno (stoppata da Badosa). Lucia Bronzetti, n.50 WTA ("best ranking"), troverà dall'altra parte della rete la tedesca Laura Siegemund, n.170 WTA, in gara grazie al ranking protetto. La 34enne di Filderstadt è alla sesta presenza a Melbourne dove vanta come miglior risultato il terzo turno del 2016. Per la 24enne riminese di Villa Verucchio è invece la seconda partecipazione dopo il secondo turno raggiunto dodici mesi fa (fermata da Barty). Avversaria "tosta" per Jasmine Paolini, n.65 WTA, che dovrà vedersela con la russa Liudmila Samsonova, n.19 del ranking e 18 del seeding.

La 24enne di Olenegorsk (ma è cresciuta in Italia) èalla quarta presenza in tabellone dove non è mai andata oltre il secondo turno. Anche per la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana si tratta della quarta partecipazione nel main draw dove insegue ancora la prima vittoria. Camila Giorgi, n.69 WTA, affronterà la russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.365 WTA, in tabellone con il ranking protetto. La 31enne di Samara, ferma per infortunio dall'ultima edizione degli Internazionali BNL d'Italia lo scorso maggio, è alla 15esima presenza con i quarti raggiunti in tre occasioni (2017, 2019 e 2020) come miglior risultato. La 31enne di Macerata è invece all'undicesima partecipazione con il terzo turno, raggiunto in quattro occasioni (2015, 2019, 2020 e 2022, quando fu sconfitta da Barty), come miglior risultato. Non troppo fortunata nel sorteggio nemmeno Elisabetta Cocciaretto, n.67 WTA, brillante protagonista ad Hobart, che ha "pescato" subito la kazaka Elena Rybakina, n.23 del ranking e 22 del seeding. Per la 23enne nata a Mosca, campionessa a Wimbledon 2022, è la quarta presenza allo Slam Down Under dove ha raggiunto il terzo turno nel 2020. La 21enne di Fermo, alla terza partecipazione al main draw, insegue ancora la prima vittoria. Attende ancora per conoscere il nome della sua avversaria Lucrezia Stefanini, n.141 del ranking, promossa dalle qualificazioni: per la 24enne di Carmignano si tratta del suo primo main daw Slam.