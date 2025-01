Sinner si allena con Wawrinka e scalda i motori: "Caso Clostebol? Serve fiducia in gruppo di lavoro"

Jannik, che domenica si è allenato con Stan Wawrinka, campione a Melbourne nel 2014, dopo il primo approccio con i campi di Melbourne Park insieme a Cruz Hewitt, figlio dell'ex n. 1 al mondo Lleyton, ha anche parlato dei suoi affetti e di come stia vivendo una situazione particolare per la vicenda Clostebol ancora aperta: "Per me è importante passare il Natale in famiglia, ma è stato difficile perché ho perso mia zia. Lei sarà per sempre nel mio cuore, è una di quelle persone speciali che terrò sempre con me. Con la situazione che ho affrontato e sto affrontando, è fondamentale che ci sia fiducia nel gruppo di lavoro".