Tristan Schoolkate, la wild card pronta a far lo sgambetto a Sinner agli Australian Open

Dopo un avvio più difficile del previsto, Jannik Sinner dovrebbe poter finalmente tirare un sospiro di sollievo in vista del secondo turno degli Australian Open. Il 23enne di Sesto Pusteria avrà di fronte a sé il giovane australiano Tristan Schoolkate nel match in programma nella mattinata di giovedì 16 gennaio. Entrato per la prima nel tabellone grazie a una wild card, il 23enne di Perth ha ripagato la fiducia degli organizzatori sconfiggendo il giapponese Taro Daniel in quattro set (6-7/7-6/6-1/6-4) dopo 3h14' di battaglia.