Sinner salta Firenze: la caviglia non è guarita

Jannik Sinner non prenderà parte al torneo di Firenze e anche la partecipazione alle Nitto Atp Finals di Torino è a fortissimo rischio. Il tennista altoatesino si è infortunato alla caviglia durante la semifinale a Sofia contro Rune e non ha recuperato in tempo per disputare l'Atp 250 in Toscana. L'annuncio di Sinner è arrivato via social: "I dottori mi hanno invitato a restare a riposo ancora un po', ma tornerò più forte"