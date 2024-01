Sinner nel gotha dei paperoni del tennis: impero da 40 milioni di dollari

TENNIS

La vittoria in finale contro Medvedev aagli Australian Open ha portato poco meno di due milioni di dollari nelle tasche del numero uno azzurro

La splendida vittoria agli Australian Open in finale contro Daniil Medvedev ha sancito definitivamente l'ingresso di Jannik Sinner nel ristretto numero dei top player della storia del tennis che hanno vinto almeno uno Slam in carriera. Risultato che da una parte conferma l'incredibile crescita sul campo del numero uno azzurro e dall'altra contribuisce ad aumentare il ranking e il "fatturato" del campione di San Candido. Un ricco bottino, che piazza Sinner nel gotha dei paperoni del tennis mondiale. Cifre alla mano, il trionfo agli Australian Open è valso a Jannik 1,91 milioni di euro. Prize money che aggiunto agli oltre 38 milioni incassati in totale nel 2023, fa schizzare a ben 40 milioni di euro i guadagni complessivi del campione azzurro.

Vedi anche Tennis Tutti i numeri del fenomeno Sinner: dallo sci al tennis fino all'apoteosi in Australia

Per quanto riguarda i premi conquistati sul campo, lo scorso anno Sinner ha incassato in totale 13 milioni e mezzo di euro compresi i guadagni della Coppa Davis (3,6 milioni di euro divisi fra Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli). A questa cifra poi vanno aggiunti 20 milioni di euro per contratti di sponsorizzazione (con Nike intesa decennale da 150 milioni di dollari), apparizioni tv e introiti extra legati al tennis. E altri 5 milioni di euro per gli accordi annuali con Gucci, Rolex, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Technogym, Panini e Intesa Sanpaolo. Intese commerciali che insieme ai risultati sul campo fanno schizzare alle stelle il "fatturato" di Jannik.

Sommando tutti gli incassi, Forbes ha calcolato che nel 2023 Sinner ha portato a casa 38,4 milioni di dollari al lordo delle tasse e delle commissioni per gli agenti.