Sinner in missione a Rotterdam: può diventare il numero 3 al mondo

Dopo la grande gioia per la vittoria in Australia e le passerelle italiane al rientro in patria, per Jannik Sinner è ora di concentrarsi nuovamente solo, ed esclusivamente, sul campo. L'altoatesino guida il gruppo dei tre azzurri all'Atp 500 di Rotterdam, il torneo tennistico di maggior prestigio organizzato in Olanda. In caso di successo finale, il 22enne nato a San Candido scavalcherebbe nella classifica generale Daniil Medvedev, diventando così il numero tre al mondo. Ad accompagnarlo Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Senza dimenticare Giulio Zeppieri, numero 111: sconfitto Roberto Bautista Agut (6-3 6-4), dovrà vedersela adesso con l'austriaco Jurij Rodionov o con Zizou Bergs, numero 133 per un