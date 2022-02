Sinner fuori dal torneo di Dubai: steso da Hurkacz nei quarti

E' finita nei quarti di finale l'avventura di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Dubai. Il tennista altoatesino è stato battuto da Hubert Hurkacz per 6-3, 6-3 in 1h25' di gioco. Un brutto stop per Sinner, che negli Emirati Arabi Uniti si era presentato con il suo nuovo allenatore Simone Vagnozzi. In campo, però, il polacco si è mostrato più solido e si è imposto quasi agevolmente.