Sinner, fenomeno anche con i piedi in attesa della Davis

Un fenomeno non solo con la racchetta, ma anche con la pallina tra i piedi. Jannik Sinner, in attesa della Coppa Davis a Torino, si è esibito in un vero e proprio show palleggiando in maniera disinvolta, dimostrando di saperci fare molto bene. Subito sono arrivati i complimenti del diensore del Barcellona Gerard Piqué: "Bei colpi". Futuro da calciatore?