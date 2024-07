Sinner: "Devo salire di livello, con Berrettini sarà una bella sfida"

Wimbledon, Sinner avanti senza problemi



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

“È stata sicuramente dura e alla fine sono molto felice di essere al secondo turno, grazie al pubblico per il tifo, è stato straordinario. Lui ha giocato benissimo e non è stato facile, spero di elevare il mio livello nel secondo turno e vediamo cosa succederà”. Dopo la sofferta vittoria in 4 set con il tedesco Hanfmann, Jannik Sinner è soddisfatto ma guarda già in avanti e al derby con Matteo Berrettini: "Voglio giocare un match di alto livello, sarà sicuramente dura perché lui qui ha fatto la finale e sa bene come giocare su questa superficie. Vediamo cosa succederà e spero che il pubblico si diverta”.