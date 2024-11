Coppa Davis, Sinner sbarca a Malaga: selfie e autografi prima dell'allenamento con i compagni

Jannik Sinner sbarca a Malaga ed è subito caccia all'autografo per i tifosi del numero 1 al mondo che lo hanno raggiunto nell'aeroporto spagnolo in vista della Coppa Davis. L'azzurro è arrivato nel pomeriggio di martedì 19 novembre venendo accolto dal calore dei supporters, pronti a strappare una firma oppure un autografo con il 23enne di Sesto Pusteria. Sinner non si è tirato indietro e, dopo essersi concesso ai propri fans, si è trasferito al Palacio de Deportes José María Martín Carpena per l'allenamento con i compagni di nazionale.