Sinner è una macchina perfetta: caduti gli ultimi tabù Djokovic e Rune

Dopo Djokovic, Rune. Nell'ultima gara del Round Robin del Gruppo Verde delle Atp Finals Jannik Sinner ha abbattuto l'ultimo "tabù" della Top 10 attuale, superando anche l'unico giocatore contro cui non aveva mai vinto e incassando una vittoria che certifica il suo percorso di crescita fisico, tecnico e mentale. Un cammino straordinario, confermato dalla storica prima semifinale per un italiano nel torneo dei Maestri e dalla possibilità di puntare ancora più in alto in classifica mettendo nel mirino il terzo posto di Medvedev. Risultato che porterebbe Jannik nell'Olimpo del tennis italiano. Nessuno prima di lui, nemmeno Adriano Panatta, è mai riuscito a far meglio del quarto posto nel ranking.