Tennis: Wta Berlino, Errani/Paolini accedono in semifinale nel doppio

Si allunga la striscia di vittorie consecutive per Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno staccato il pass per le semifinali del 'Berlin Tennis Open' (WTA 500 - montepremi 925.661 euro) di scena sull'erba del Lawn-Tennis-Turnier-Club 'Rot-Weiss' di Berlino. Le due azzurre, prime favorite del seeding, reduci dal primo trionfo Slam in coppia in quel di Parigi (ed ancora prima dal bis al Foro Italico), dopo aver concesso appena quattro giochi all'esordio all'ucraina Kostyuk e alla tedesca Lys (per la prima volta in squadra insieme), nei quarti hanno battuto in rimonta per 5-7 6-1 10-6, in un'ora e 21 minuti di partita, le statunitensi Ashlyn Krueger e Jessica Pegula, firmando il 13esimo successo consecutivo (serie iniziata agli Internazionali BNL d'Italia a Roma). In semifinale Errani e Paolini dovranno vedersela con la spagnola Paula Badosa e la tunisina Ons Jabeur (quest'ultima protagonista dell'eliminazione di 'Jas' negli ottavi del singolare). In questo 2025 Sara e Jas hanno già vinto tre titoli, mettendo in bacheca i trofei dei '1000' di Doha (cemento) e Roma (terra) e da ultimo quello del Roland Garros (primo Slam vinto insieme). Complessivamente sono 8 i titoli conquistati da Errani e Paolini.