ATP Finals, primi allenamenti per Sinner: sessioni di rovescio insieme al norvegese Kjaer

Sull'indoor veloce Sinner ha affrontato lo sparring partner scandinavo lavorando particolarmente sulla diagonale di rovescio e trovandosi di fronte un compagno di grande futuro. "Grazie a Nicolai Budkov Kjaer per la bella sessione di allenamento a Torino. E soprattutto, complimenti per aver chiuso il 2024 da numero 1 al mondo in categoria junior!" ha commentato Darren Cahill su Instagram. Sinner proseguirà la preparazione in vista del sorteggio dei gironi delle ATP Finals, in programma nella giornata di giovedì 7 novembre, un appuntamento che mostrerà quale sarà il percorso per l'azzurro verso la finale in programma il prossimo 17 novembre.