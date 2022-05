Roland Garros: Tsitsipas e Medvedev passano ma non brillano, Swiatek fa 30  

ROLAND GARROS

I due big della parte bassa del tabellone approdano al terzo turno, battendo Kolar e Djere, ma sembrano lontani dalla loro migliore forma. Tra le donne, brilla la polacca alla 30esima vittoria consecutiva

La quinta giornata sulla terra rossa del Roland Garros vede le vittorie sofferte di Tsitsipas (6-3, 7-6, 6-7, 7-6 su Kolar) e di Medvedev (6-3, 6-4, 6-3 su Djere). Entrambi restano in campo oltre due ore e mezza (4 per il greco) ma volano comunque al terzo turno, dove ci sarà anche Ruud, prossimo avversario di Sonego. Nel tabellone femminile, 30esima vittoria consecutiva di Swiatek (6-0, 6-2 su Riske), vanno fuori Halep e Pliskova. © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Secondo turno del Roland Garros senza grosse sorprese nel tabellone maschile. La quinta giornata sulla terra rossa di Parigi vede scendere in campo, tra gli altri, Tsitsipas e Medvedev, due dei possibili outsider per la vittoria finale. Il greco gioca per ultimo e regola il ceco Zdenek Kolar, n.134 Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6(8), 6(3)-7, 7-6(7). Per Stefanos un altro duro impegno dopo la maratona di cinque set con Lorenzo Musetti del turno precedente. Nel primo parziale, Tsitsipas si prende il break sul ceco al quarto game e chiude in tranquillità in poco più di 30 minuti. Nel secondo riaffiorano tutti gli alti e bassi del greco che parte male, si ritrova sotto per 4-1, annulla due set point ma poi riesce a recuperare e vincere al tiebreak. Altri due decideranno poi il match: il primo lo fa suo Kolar, il secondo Tsitsipas, che vince ma soffre più del dovuto contro un ottimo rivale. Al terzo turno lo aspetta lo svedese Ymer.

Movimentata anche la giornata di Daniil Medvedev. Il numero 2 del mondo ha sì chiuso in tre set con il serbo Laslo Djere, ma il suo match è stato molto combattuto. Il russo si è imposto per 6-3, 6-4, 6-3 in oltre due ore e mezza di battaglia e non è apparso al massimo della forma. Medvedev ha perso per ben tre volte il servizio ma è riuscito comunque a passare il turno senza perdere neanche un set. Al terzo turno, a testarlo nuovamente, ci sarà Kecmanovic che ha superato per 4-6, 7-5, 6-2, 6-1 il kazako Alexander Bublik. La quinta giornata di gare ha portato in dote anche il prossimo avversario di Sonego: sarà il norvegese Ruud che ha travolto Ruusuvuori, concedendogli solo 9 game. Successi anche per Rune (6-2, 6-3, 6-3 a Laaksonen), Goffin (3-6, 7-6, 6-2, 6-4 a Tiafoe) e i “vecchi” Cilic e Simon.

TABELLONE FEMMINILE

Conferme e scivoloni nel tabellone femminile. Continua a vincere e convincere la n.1 del mondo, e favorita per il titolo, Iga Swiatek che si regala la trentesima vittoria consecutiva contro Alison Riske. Il punteggio parla da sé: 6-0, 6-2 e biglietto per il terzo turno già staccato. Per quanto riguarda le prossime avversarie delle nostre rappresentanti, invece, è arrivata la vittoria di Aryna Sabalenka per 6-1. 6-3 su Madison Brengle: la bielorussa se la vedrà con Camila Giorgi. Vince la numero tre del mondo, Paula Badosa, non senza qualche difficoltà su Kaja Juvan per 7-5, 3-6, 6-2. Salutano Parigi invece sia Halep che Pliskova. La rumena, vincitrice qua nel 2018, incassa l’eliminazione a opera di Zheng che passa per 2-6, 6-2, 6.1. A sconfiggere la ceca, testa di serie numero 8, ci ha pensato la francese Jeanjean che ha chiuso con un doppio 6-2. Cade anche la Collins, battuta 6-4, 6-3 dalla Rogers.