Roland Garros: Krejcikova regina di Parigi, battuta Pavlyuchenkova  

TENNIS

La tennista ceca si aggiudica una finale inedita, raggiungendo l'apice della carriera: la russa sconfitta 6-1, 2-6, 6-4

L'inedita finale femminile del Roland Garros, disputata tra due giocatrici mai giunte a questo livello, viene conquistata da Barbora Krejcikova. Più concentrata ed efficace la tennista ceca, che sorprende Anastasia Pavlyuchenkova e conquista il suo primo Slam della carriera: 6-1, 2-6, 6-4 il risultato finale. Nulla da fare per la promessa russa, apparsa molto tesa e condizionata da un infortunio nel secondo set, quando era in netta ripresa.

Il primo set tra due tenniste alla prima finale di uno Slam si conclude in meno di 30 minuti: Krejcikova, infatti, sfruttando il suo rovescio lungolinea e qualche smorzata che mette in crisi l'avversaria, si aggiudica la prima partita 6-1. Dopo il break e il controbreak iniziali, che vanificano i primi turni di battuta di ciascuna giocatrice, la ceca sale in cattedra, spingendo e controllando senza mai apparire in difficoltà. Il secondo set è l'opposto del primo: Krejcikova è in evidente affanno e viene sconfitta per 6-2 da Pavlyuchenkova, ora precisa, concentrata e aggressiva.

Alla fine del secondo parziale, sul risultato di 2-5, c’è un colpo di scena: la tennista russa, in seguito a un allungo, è costretta a richiedere l'intervento del fisioterapista, mentre la ceca tenta di recuperare la condizione fisica e mentale. Nel terzo e decisivo set Pavlyuchenkova, pur in partita, sembra patire gli acciacchi fisici e, dopo aver subito il break del 4-3, fatica a ritornare nel match. Krejcikova, nuovamente cinica, sfrutta le difficoltà della rivale, arrivando a trionfare in uno dei più prestigiosi tornei al mondo.