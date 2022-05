Roland Garros, incubo bis per Musetti: sul 2-0, cede a Tsitsipas al 5° set

TENNIS

Il carrarese accarezza l’impresa con il greco per due parziali (come con Djokovic un anno fa), ma poi crolla 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 e lascia il torneo al primo turno

Lorenzo Musetti rivive l’incubo di un anno fa al Roland Garros: come era successo con Djokovic nel 2021, il tennista toscano va avanti 2 set a 0 anche contro Stefanos Tsitsipas, ma subisce un crollo fisico che consente al greco di tornare in partita e ribaltarla, vincendo 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 dopo 3 ore e mezza. Il classe 2002 esce così di scena immediatamente dallo Slam, molto sfortunato fin dal sorteggio e anche dall’evoluzione del match.

Esattamente come un anno fa. Lorenzo Musetti, al rientro dall'infortunio accusato a Madrid, gioca due set di grande livello nel debutto al Roland Garros contro Stefanos Tsitsipas, finalista la scorsa edizione dello Slam francese, ma viene eliminato al quinto. Sotto di un break e sull'1-4 e 15-40, il toscano dà la svolta al primo set con tre game consecutivi per arrivare sul 4-4, annullando anche altre 2 chance di controbreak per Tsitsipas. L'accelerata decisiva arriva prima del possibile tiebreak: Musetti strappa il servizio e chiude 7-5. Da qui arriva un parziale di 10 game a 1 per l'italiano, che annichilisce il greco, portandosi sul 4-0. L'avversario reagisce parzialmente, riducendo il gap sul 3-4, ma il carrarese non si scompone e riesce a condurre in porto anche il secondo parziale con il 6-4 finale. Dopo di che, però, comincia un'altra partita. Lo stop di tre settimane si fa sentire nei piedi e nei movimenti di Musetti.

Tsitsipas ne approfitta per rientrare in partita con un 6-2 senza appello. Il momento diventa molto delicato per l’azzurro, che però accenna una reazione: dopo aver perso il servizio ed essersi visto annullare due palle break, ha un sussulto e si riavvicina nel quarto set. Ma il numero 4 del mondo non ci sta e replica immediatamente con il controbreak che indirizza definitivamente il parziale, chiuso poi sul 6-3. La partita ricorda quanto era accaduto con Djokovic lo scorso anno; ma in quel caso si trattava del quarto turno. Musetti si dispera per la mancata reazione e il continuo calo fisico, oltre alla grande crescita di Tsitsipas nell’arco del match. Anche nel quinto set il break arriva immediato per il greco e il crollo fisiologico di Lorenzo è evidente. Dopo il secondo break nel quarto game, non c’è più storia: il numero 4 del ranking chiude 6-2 ed approda al secondo turno.