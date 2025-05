Tennis, Roland Garros: bene Djokovic e Zverev, Medvedev out

TABELLONE MASCHILE

Triplo 6-3 nel primo turno del Roland Garros per Novak Djokovic, che inizia nel migliore dei modi il suo percorso a Parigi. Certo, l'avversario, l'americano Mackenzie McDonald, non era di certo il più temibile, ma arrivano buoni segnali dal serbo, inserito nel lato del tabellone di Sinner. Le sbavature non mancano, visto che nel secondo parziale cede il servizio al momento di battere per chiudere addirittura sul 6-2, ma in generale Nole è solido e soprattutto impiega poco tempo, appena due ore di gioco, per battere l'americano.