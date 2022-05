Roland Garros: Fognini si ritira e saluta al secondo turno, avanza Trevisan

TENNIS

Si chiude al secondo turno l'avventura al Roland Garros 2022 di Fabio Fognini: dopo un infortunio al polpaccio, il sanremese si ritira sul 3-2 nel terzo set del match con Botic van de Zandschulp, che attende ora Moutet o Nadal. Nel tabellone femminile, avanza invece Martina Trevisan, che si libera in due set della polacca Magda Linette, battuta con il punteggio di 6-3, 6-2: ora l'australiana Daria Saville o la ceca Petra Kvitova. © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Il secondo turno si rivela l'ultimo di Fabio Fognini al Roland Garros 2022. Sulla terra rossa francese, il sanremese è costretto al ritiro nel corso del terzo set, con Botic van de Zandschulp avanti di due parziali e capace di conquistare il break subito prima dell'abbandono dell'italiano.

Un match sin dai primi momenti più che complicato per Fognini, che al primo game spreca tre palle break e deve poi annullarne due per evitare lo 0-2. Avanti 4-3 e con turno in battuta a favore, inoltre, incassa tre game di fila che regalano all'olandese il primo set con il punteggio di 6-4. Il secondo parziale è quello cruciale, perché il fresco 35enne si porta sul 5-1 ma fallisce due palle set, incassando inoltre il 5-5, in occasione del quale accusa un problema al polpaccio e chiede il medicamento.

La pausa sembra fare bene solo parzialmente al sanremese, che gioca quasi da fermo e trascinandosi la gamba. Van de Zandschulp, però, riesce a portarsi sul doppio vantaggio nel conto dei set soltanto al tie-break, dominato 7-2. Nel corso del terzo ed ultimo parziale, le difficoltà fisiche dell'italiano sono sempre più evidenti, e il break strappato a 0 da van de Zandschulp pone fine alle speranze di passaggio del turno di Fognini, che con grande delusione abbandona così la terra rossa francese. Adesso, l'olandese attende il vincitore del match tra Nadal e Moutet: in palio gli ottavi di finale del Roland Garros.

TABELLONE FEMMINILE

L'unico sorriso di giornata per l'Italia arriva dal tabellone femminile: Martina Trevisan batte in due set Magda Linette e vola al terzo turno. Tutto facile per la fiorentina, come testimoniano i parziali: 6-3, 6-2 alla polacca, mai davvero in gara. La 28enne toscana si porta sul 4-2 annullando una palla break, poi perde il servizio ma strappa per due volte di fila il turno in battuta alla numero 52 al mondo, chiudendo sul 6-3 al quinto set point. Nel secondo parziale, Trevisan subisce subito il break, ma rimedia al game successivo e, anzi, vince un'altra volta il turno in battuta, volando sul 4-1. Magda Linette non c'è più, così all'ottavo game la polacca perde per la terza volta nello stesso set il servizio: finisce 6-3, 6-2 per la numero 59 della classifica Wta Martina Trevisan, che vola così al terzo turno. L'ostacolo tra la fiorentina e gli ottavi di finale sarà una tra l'australiana Daria Saville e la ceca Petra Kvitova, rispettivamente 127esima e 34esima al mondo.