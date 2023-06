Roland Garros: Djokovic è il re di Parigi, Ruud battuto in tre set

ROLAND GARROS

Il serbo si impone 7-6(1), 6-3, 7-5 e trionfa per la terza volta sulla terra rossa francese. Nole torna numero 1 e sale a 23 Slam, staccato Nadal: ora è il giocatore più vincente del tennis maschile

Roland Garros: Djokovic in trionfo e nella storia





















































Novak Djokovic è il re di Parigi: il serbo vince il suo terzo Roland Garros, il secondo nelle ultime tre edizioni, grazie al 7-6(1), 6-3, 7-5 rifilato in finale al norvegese Casper Ruud. Match sempre in controllo di Nole, che si impone nel primo set al tie-break e poi va con il pilota automatico. Con questo trionfo sulla terra rossa francese diventa il giocatore con più Slam nel tennis maschile: è a quota 23, staccato Rafael Nadal.

Novak Djokovic scrive un'altra pagina della storia del tennis. Trionfando nella finalissima del Roland Garros 2023 contro Casper Ruud, il serbo diventa il tennista maschile con più Slam nella storia: ben 23, di cui 3 sulla terra rossa francese dopo il 7-6(1), 6-3, 7-5 rifilato al norvegese. Un risultato che, però, non cancella la buona prestazione dello scandinavo, che resiste per 90 minuti nel primo set di un match durato 3 ore e 13 minuti di gioco.

E, infatti, a partire meglio è Ruud, che vola subito sul 3-0 dopo tre palle break, ma Djokovic risale dal 4-1 fino al 4-4, obbligando lo scandinavo a un tie-break nel quale non c'è storia: netto 7-1 in favore di Nole, che si porta così in vantaggio. Nel secondo parziale, l'acuto decisivo arriva al primo turno in battuta: per tre volte il norvegese resiste, ma Djokovic sale sul 3-0 e ha anche due set point sul 5-2. Pur annullandole, Ruud cede nel momento in cui il serbo serve per volare sul 2-0 nel conto dei set. Più "lineare", invece, il terzo e ultimo parziale: solo una palla break che il numero 4 al mondo annulla, ma il crollo è solo rimandato. Sul 5-5, infatti, Djokovic lascia a 0 l'avversario, guadagnandosi la possibilità di servire per il suo terzo Roland Garros. Primo match point annullato, ma al secondo parte la festa: Djokovic vince 7-6(1), 6-3, 7-5 e aggiorna il già ricchissimo libro dei suoi record.

Adesso, Novak Djokovic è a quota 23 Slam: è l'uomo con più Major nella storia del tennis. E non a caso, Rafa Nadal, fermo a 22, viene superato proprio nel suo regno: la terra rossa di Parigi. Ora, il serbo ha gli stessi titoli di Serena Williams, con Margaret Court a 24: la possibilità di diventare il più vincente di sempre è dietro l'angolo. Djokovic, inoltre, resta in corsa per quello che è il suo sogno: il Grande Slam, più vivo che mai dopo i trionfi agli Australian Open e, appunto, al Roland Garros. Nole sogna l'impresa fallita nel 2021, quando perse proprio all'ultimo appuntamento: la finale degli Us Open contro Medvedev.