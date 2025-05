Roland Garros 2025: Sinner pronto all'esordio contro Rinderknech

Il numero 1 del mondo Jannik Sinner e il campione in carica Carlos Alcaraz giocheranno entrambi i loro match di apertura al Roland Garros lunedì, nella seconda giornata dell'edizione 2025 dello slam. Sinner sarà protagonista della sessione serale, non prima delle 20.15, sul Philippe Chatrier contro il francese Arthur Rinderknech, attualmente numero 72 nella classifica. Il 29enne ha sconfitto Sinner nell'unico incontro tra i due sulla terra battuta, a Lione nel 2021, ma l'italiano è in vantaggio 2-1 nei confronti diretti.