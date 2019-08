Nole, che numeri a calcio-tennis. Totti: "Sei meglio con i piedi"

Dopo aver conquistato Wimbledon in un'epica finale contro Roger Federer, Novak Djokovic sta preparando gli Us Open. In una pausa, il numero 1 del tennis mondiale si è concesso un po' di svago giocando a calcio-tennis. Un'ottima performance quella del campione serbo, il cui video postato su Instagram ha riscosso grande successo. "Sei meglio con i piedi" ha scherzato Francesco Totti. Complimenti anche da David Beckham: "Il tuo sinistro è meglio del mio" e accorato appello di Rosario Fiorello: "Vieni all'Inter Nole!".